Мост на Сахалин, скорее всего, не будут строить
13 сентября 2018 13:53
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Мост от материковой части России до острова Сахалин вряд ли будет построен. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на информацию от своих источников.
Дело в том, что, согласно оценке, для моста будет недостаточно грузов. Это был бы в основном уголь, однако и с этим грузопотоком пока возникают вопросы. На данный момент ни один из грузовладельцев не заинтересовался в перевозке через Сахалин.
Об этом изданию сообщил федеральный чиновник, подтвердил другой чиновник, а также топ-менеджеры трёх компаний из угольной отрасли.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ещё в июле поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. После этого сообщалось, что мост может обойтись более чем в половину триллиона рублей, а строительство может быть запущено через три года.
Фото pixabay.com
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