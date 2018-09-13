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Новости /  В стране  

Мост на Сахалин, скорее всего, не будут строить

13 сентября 2018 13:53
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Мост на Сахалин, скорее всего, не будут строить
Даже угольные компании пока не планируют им пользоваться.

Мост от материковой части России до острова Сахалин вряд ли будет построен. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на информацию от своих источников.

Дело в том, что, согласно оценке, для моста будет недостаточно грузов. Это был бы в основном уголь, однако и с этим грузопотоком пока возникают вопросы. На данный момент ни один из грузовладельцев не заинтересовался в перевозке через Сахалин.

Об этом изданию сообщил федеральный чиновник, подтвердил другой чиновник, а также топ-менеджеры трёх компаний из угольной отрасли.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ещё в июле поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. После этого сообщалось, что мост может обойтись более чем в половину триллиона рублей, а строительство может быть запущено через три года.


Фото pixabay.com

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