Молодёжная сборная России по хоккею взяла на чемпионате мира бронзу
6 января 2019 10:52
91
Российская молодёжная сборная по хоккею на чемпионате мира завоевала бронзу. Команду Швейцарии она победила со счётом 5:2. Встреча проходила на Rogers Arena в Ванкувере.
Три шайбы забросил Кирилл Слепец, по одной Никита Шашков и Клим Костин. У швейцарцев это удалось Валентину Нюсбаумеру и Яннику Брюшвайлеру.
Это уже девятая бронзовая медаль молодёжного чемпионата мира для нашей страны. В копилке сборной также четыре золотых и девять серебряных медалей.
Напомним, что российские хоккеисты проиграли США в полуфинале молодёжного ЧМ. В финале американцы сразятся со сборной Финляндии, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
0
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
708
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
701
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
884
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
570
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1163
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1372
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1193
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1546
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1940
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2087
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3325
Мероприятия