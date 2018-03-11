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Молодые российские фигуристы победили во всех дисциплинах юниорского ЧМ

11 марта 2018 10:35
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Молодые российские фигуристы победили во всех дисциплинах юниорского ЧМ
9 медалей из 12 — просто фантастический результат.

На завершившемся в Софии юниорском чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены победили во всех дисциплинах, завоевав золотые награды. В соревнованиях одиночниц первое место заняла 13-летняя Александра Трусова, получившая по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла. Во время выступления она великолепно исполнила два прыжка в четыре оборота. Судьи оценили технические элементы в выступлении россиянки на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом, пишет ТАСС.

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания РФ: «Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. 9 медалей из 12 — просто фантастический результат… В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов».

Татьяна Тарасова, тренер: «Просто восторг. Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение. Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Они бегут и тянут за собой весь земной шар».

Второе место заняла 14-летняя российская фигуристка Алена Косторная (207,39). Бронзовая награда у японской спортсменки Мако Ямаситы (195,17). Четвертое место заняла 17-летняя россиянка Станислава Константинова (186,35).

В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Серебряные и бронзовые награды завоевали российские пары: Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов.

В первенстве танцевальных дуэтов лидировали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Бронзовая награда у Арины Ушаковой и Максима Некрасова. Победителем в мужском одиночном катании стал 18-летний Алексей Ерохов, серебряную награду завоевал другой представитель России Артур Даниэлян, пишет НТВ.

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