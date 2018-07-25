Модернизация Байконура под пуски «Союз-5» начнется через два года
25 июля 2018 09:43
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Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую ракету «Союз-5» должна начаться через два года. До этого времени можно продолжать пуски ракет «Зенит». Об этом «РИА Новости» сообщил источник на космодроме.
«Чтобы пустить ракету «Союз-5» в обозначенные жесткие сроки – в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого — в 2020 году», — сказал собеседник агентства.
По его словам, эксплуатация «Зенита» возможна, если компания S7 Space (оператор пусков по проектам «Морской старт» с платформы в Тихом океане и «Наземный старт» с Байконура — ред.) заключит контракты на поставку российских комплектующих для данного типа ракет, которые собираются на Украине.
22 июля стало известно о начале работ по созданию ракеты-носителя «Союз-5», разработкой занимаются РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш». Для проведения пилотируемых запусков ракеты с Байконура необходимо восстановить подвижную ферму на стартовом комплексе от ракеты «Зенит», которая предназначалась для посадки космонавтов в корабль и была построена во времена СССР.
Предполагается, что работы по модернизации будет оплачивать казахстанская сторона, в Астане готовы выделить $314 млн.
Ракета-носитель «Союз-5» будет способна вывести на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Она будет доставлять с Байконура на орбиту коммерческие и научные спутники, но не военные грузы, рассказал ранее в июле глава «Роскосмоса». Также «Союз-5» выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Федерация», пишут "Известия".
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