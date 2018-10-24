Минздрав поддержал увеличение штрафов в 10 раз за продажу сигарет детям
24 октября 2018 10:40
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Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области об увеличении штрафа за продажу сигарет несовершеннолетним в 10 раз.
Как сообщают "Известия", взыскание для физических лиц составит 50 тысяч рублей вместо пяти тысяч, а для юридических — 500 тысяч (вместо 50). При этом в Минздраве подчеркнули, что такая мера не решит проблему окончательно, но поможет сократить число нелегальных продаж.
Также в Минздраве отметили, что больше 90% курильщиков попробовало сигареты до 18 лет.
Как писал ранее Лайф, Министерство здравоохранения РФ выразило готовность проработать инициативу, по которой табачные изделия будут продавать с 21 года, а не с 18 лет.
Фото pixabay.com
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