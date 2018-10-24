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Новости /  В стране  

Минздрав поддержал увеличение штрафов в 10 раз за продажу сигарет детям

24 октября 2018 10:40
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Минздрав поддержал увеличение штрафов в 10 раз за продажу сигарет детям
Такая мера не решит проблему окончательно, но поможет сократить число нелегальных продаж.

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области об увеличении штрафа за продажу сигарет несовершеннолетним в 10 раз.

Как сообщают "Известия", взыскание для физических лиц составит 50 тысяч рублей вместо пяти тысяч, а для юридических — 500 тысяч (вместо 50). При этом в Минздраве подчеркнули, что такая мера не решит проблему окончательно, но поможет сократить число нелегальных продаж.

Также в Минздраве отметили, что больше 90% курильщиков попробовало сигареты до 18 лет.

Как писал ранее Лайф, Министерство здравоохранения РФ выразило готовность проработать инициативу, по которой табачные изделия будут продавать с 21 года, а не с 18 лет.


Фото pixabay.com

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