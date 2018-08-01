Минздрав назвал регион с наибольшим уровнем заболеваемости
1 августа 2018 11:49
107
Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано наибольшее и наименьшее число болезней среди граждан.
По данным ведомства за 2017 год, с которыми ознакомился RT, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае, где на 100 тыс. населения пришлось 253 429,5 заболеваний. За ним следуют Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий автономный округ (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).
Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95 473,8.), Чечне (112 108,9), Курской области (115 123,6), Республике Тыва (115 621,4) и Астраханской области (115 921,2), пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
503
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
503
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
993
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
773
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
807
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
969
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1434
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1380
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3090
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2161
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3313
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
618
Мероприятия