Минздрав может передать в МВД данные об алкоголиках и наркоманах за рулём
24 ноября 2018 12:45
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Российские МВД и Минздрав подготовили законопроект, который позволит выявлять людей с противопоказаниями к вождению. Внести документ в правительство планируют в декабре этого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с разработкой законопроекта.
Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) сотрудник ГИБДД сможет запросить в медицинской базе подтверждение выдачи гражданину медицинского заключения, в котором указано наличие или отсутствие противопоказаний к управлению авто. Или персональные требования для управления автомобилем, например, эксплуатация авто только с полностью ручным управлением или предписание водить только в очках или линзах.
ГИБДД сможет воспользоваться данными и государственных, и частных клиник с января 2019 года. А сам обмен информацией через эту систему начинает работать ещё до того как гражданин получил водительское удостоверение.
Мера является частью плана правительства, направленного на оптимизацию процесса получения водительского удостоверения и сокращение бумажного документооборота. После реализации плана для получения удостоверения нужно будет предоставить только паспорт и заявление, остальные документы ГИБДД получит в электронном формате.
В МВД заявили, что данные, передаваемые от медиков в ГИБДД, не будут раскрывать врачебную тайну и информацию о болезнях человека. Источник агентства сообщает, что в любом случае подобный обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде будет возможен только после согласия самого водителя, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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