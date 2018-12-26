Минздрав хочет запретить продажу сигарет в России через 30 лет
26 декабря 2018 09:11
112
Министерство здравоохранения России разработало новый проект антитабачной политики, в котором за ближайшие 30 лет планируется сперва снизить потребление табака до уровня 5%, а затем и вовсе вывести сигареты из легальной продажи.
— Целью новой концепции является существенное снижение распространённости потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота, — приводит ТАСС текст документа.
По мнению авторов инициативы, такие меры позволят снизить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с курением, от которых ежегодно в России погибает до 500 тысяч человек. При этом отмечается, что "экономические преимущества от снижения потребления табака" значительно превышают налоги с продаж такой продукции.
В следующем году сигареты в магазинах значительно подорожают, а дешёвых марок станет значительно меньше, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2840
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
252
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
302
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1916
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
762
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1169
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1257
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1103
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1471
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1857
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1977
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3206
Мероприятия