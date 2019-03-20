Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
20 марта 2019 09:55
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Этот документ является актом к принятому 19 марта закону о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума (ПМ).
В настоящее время такая соцдоплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает ПМ в регионе его проживания, однако схему изменят.
«Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМ в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ (компенсационная выплата гражданам за счет средств федерального бюджета, не зависит от наличия пенсии. — Ред.) в текущем году», –– приводит «Российская газета» пояснение Минтруда.
Новая схема позволит пенсионерам существенно ощутить надбавку.
Например, если пенсия составляет 8 тыс. рублей, а ПМ в регионе — 10 тыс., то соцдоплата составляет 2 тыс. рублей.
В следующем году пенсия индексируется на 7%, значит у такого пенсионера она вырастет на 560 рублей. Прожиточный минимум также увеличивается, например на 2%, до 10 200 рублей. Сейчас бы такой пенсионер получил доплату до уровня ПМ уже не в 2 тыс. рублей, а 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля.
Однако после поправок будет происходить доплата до 10 тыс. рублей, после чего индексация в 560 рублей прибавляется к ПМ.
В случае индексации пенсий и прожиточного минимума на те же 7% и 2%, пенсионер получит уже более 11 тыс. рублей.
Принятый в понедельник Госдумой законопроект предлагает изменить и порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера, величина которого будет определяться на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания, услуги и непродовольственные товары, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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