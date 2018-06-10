Я нашел ошибку
Главные новости: 
Официальной информации о произошедшей аварии пока нет.
Водитель иномарки сбил двух инспекторов на Красноармейской/Галактионовской
Жертвами аварии стали четыре человека.
В Орловской области грузовой поезд на переезде врезался в автобус, в котором находились 15 человек
Задаетесь вопросом, что можно брать с собой на стадион
17 июня, в Самаре пройдёт первый матч ЧМ-2018: ознакомьтесь с памяткой болельщика!
В 2000 году в патриотизме признались 84% участников опроса.
Около 92% россиян считают себя патриотами, это максимальный показатель за 18 лет
До 80% газовых плит в домах остались еще с советских времен, и их нельзя модернизировать, говорят эксперты.
Минстрой предлагает оборудовать все газовые плиты для жилых домов специальными устройствами для предотвращения взрывов
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги.
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
сегодня  Воскресенье,10 июня, 13:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  В стране  

Минтруд предложил ввести штраф за отказ обслуживать инвалидов

10 июня 2018 10:49
Минтруд предложил ввести штраф за отказ обслуживать инвалидов
Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд предложил ввести штраф за отказ обслуживать потребителей «по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом». Законопроект предлагает ввести штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Предлагаемые изменения связаны с тем, что ряду граждан часто отказывают «в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре», говорится в пояснительной записке.

«Зачастую за таким отказом стоят формальные причины, ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам», — указывается в записке. В настоящий момент законопроект проходит стадию публичного обсуждения, которое закончится 28 июня.

С предложением штрафовать тех, кто «создает препятствия» при покупке товаров и услуг людьми из социально уязвимых слоев населения, выступал Роспотребнадзор в мае 2017 года. В ведомственном докладе говорилось, что необходимо повысить штраф за воспрепятствование покупки товаров и услуг лицам из социально уязвимой группы публично — в присутствии третьих лиц, не являющихся родственниками или сопровождающими лицами, пишет РБК.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»
В Самарской области пройдут мастер-классы для молодежи по созданию современных арт-объектов (граффити)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда