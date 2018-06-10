Минтруд предложил ввести штраф за отказ обслуживать инвалидов
10 июня 2018 10:49
Минтруд предложил ввести штраф за отказ обслуживать потребителей «по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом». Законопроект предлагает ввести штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Предлагаемые изменения связаны с тем, что ряду граждан часто отказывают «в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре», говорится в пояснительной записке.
«Зачастую за таким отказом стоят формальные причины, ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам», — указывается в записке. В настоящий момент законопроект проходит стадию публичного обсуждения, которое закончится 28 июня.
С предложением штрафовать тех, кто «создает препятствия» при покупке товаров и услуг людьми из социально уязвимых слоев населения, выступал Роспотребнадзор в мае 2017 года. В ведомственном докладе говорилось, что необходимо повысить штраф за воспрепятствование покупки товаров и услуг лицам из социально уязвимой группы публично — в присутствии третьих лиц, не являющихся родственниками или сопровождающими лицами, пишет РБК.
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