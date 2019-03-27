Минтруд предложил рассчитывать пенсию по прогнозам продолжительности жизни
27 марта 2019 11:59
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Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию исходя из данных прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год, а не на базе официальных статистических данных Росстата об уровнях смертности.
Соответствующий проект федерального закона подготовило Министерство труда и социальной защиты, он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки к документу, сейчас продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется на основании официальных статистических данных о длительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет по методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства.
При этом, с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни в России, определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании исторических данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".
"В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 Федерального закона в части использования при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет", - добавляется в документе.
Фото pixabay.com
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