Минтруд предложил проверять россиян на ВИЧ на рабочем месте
11 марта 2019 13:31
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Россиян предлагается тестировать на ВИЧ-инфекции прямо на рабочем месте. Инициатива принадлежит Минтруду. Отмечается, что тестирование будет добровольным и секретным.
В настоящее время ведомство занимается разработкой методических рекомендаций для работодателей. В них будет содержаться описание тестирования на ВИЧ для сотрудников предприятий на рабочем месте. Считается, что не так важно само тестирование, сколько профилактическая беседа.
В документе указывается, что методички по организации добровольного тестирования на ВИЧ будут подготовлены до конца 2019 года, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России снижается количество ВИЧ-инфицированных. Но в Роспотребнадзоре отметили, что это связано не с тем, что люди стали меньше заражаться, а со статистической погрешностью.
Фото: pixabay.com
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