Минтруд предлагает вывести самозанятых из-под действия трудового кодекса
1 августа 2018 09:15
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Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Эта информация была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно пояснительной записке, из предмета регулирования трудового законодательства планируется исключить деятельность самозанятых и работодателей — физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями.
Сообщается, что такое решение принято в связи с тем, что подобная деятельность зачастую ведется без соответственного оформления отношений. Кроме того, в таких случаях практически отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства.
Речь идет о деятельности граждан, связанной с частными услугами по репетиторству, уходу за детьми и больными, а также уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, которые часто осуществляются без соответствующего оформления. Таким образом, работодатель не может нести обязанности, которые предусмотрены Трудовым кодексом, пишут "Известия".
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