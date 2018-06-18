Минтранс предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метро
18 июня 2018 09:12
Минтранс предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метро. Об этом пишет газета "Известия". Новая рекомендация появилась в проекте типовых правил пользования подземкой. Издание поясняет, что сейчас в документах нет однозначной позиции относительно съемки: в правилах московского метрополитена указано, что она может проводиться только с разрешения руководства, а в подземке Санкт-Петербурга и Самары разрешена фотосъемка без вспышки. Все виды съемок разрешены в метро в Казани, а в правилах метрополитенов Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга фотосъемка не упоминается.
В новой редакции правил также появляется положение о бесплатном провозе ручной клади. Размер багажа не должен превышать 120 см по сумме трех измерений, пассажир сможет взять с собой две единицы такой клади. Минтранс уточнил и запрет на электронные сигареты в метро: ранее в правилах говорилось об общем запрете курения без их упоминания.
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