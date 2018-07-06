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Минтранс потребовал от авиакомпаний хранить данные пассажиров в России

6 июля 2018 13:01
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Минтранс потребовал от авиакомпаний хранить данные пассажиров в России
Попытка локализовать системы бронирования в России уже предпринималась три года назад.

Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Требования касаются информационных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу перевозок на территории России, хранят и отображают информацию о расписании рейсов, наличии мест, тарифы, а также данные о регистрации пассажиров и о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи перевозок.

Согласно проекту постановления, с 1 января 2020 года серверы и базы данных таких систем должны находиться на территории России. Также в России должен быть зарегистрирован провайдер системы бронирования. Требование касается инвенторных систем бронирования, управляющих местами на рейсах авиаперевозчиков, но не распространяется на глобальные дистрибутивные системы, обеспечивающие продажи авиаперевозок через туристических агентов и агрегаторы.

Это не первая попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. В 2015 году вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных». Изначально под этот закон должны были подпасть также системы бронирования авиабилетов. Тогда Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предупредила, что такие требования лишат россиян возможности пользоваться глобальными интернет-сервисами. Позже стало известно, что Минкомсвязи освободило системы бронирования от обязанности хранить данные на российских серверах, пишет РБК.

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