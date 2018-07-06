Минсельхоз предложил почти в два раза — с 10 минимум до 18% — повысить НДС на продукты с заменителями молочного жира
6 июля 2018 11:59
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Вопрос о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты, содержащие молоко, обсуждался 29 июня в Минсельхозе. Это следует из повестки прошедшего в министерстве совещания по вопросу регулирования рынка молока и молочной продукции, пишет РБК.
Сейчас на продукты с заменителями молочного жира, как и для другой сельхозпродукции, действует льготная ставка НДС 10%. Минсельхоз предлагает повысить ее до базовых 18% и до 20% в случае принятия соответствующего законопроекта, следует из повестки совещания. Автор инициативы — департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза — считает, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Такой вопрос действительно обсуждается, подтвердили представители участвовавших в совещании отраслевых объединений. Дифференцированный подход к увеличению НДС в зависимости от состава продуктов питания обсуждался как мера стимулирования потребления «настоящего» молока, сообщил предправления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко. Окончательного решения нет, и вопрос будет прорабатываться дальше, уточняет исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.
Пресс-служба Минсельхоза не ответила на запрос. В Минфине переадресовали вопросы в Минсельхоз: представитель министерства лишь пояснил, что в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, на который действует льготная налоговая ставка 10%, а конкретный перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз.
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