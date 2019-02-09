Минпромторг снизит цены на продукты за счет создания новых рынков
9 февраля 2019 12:18
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Увеличение количества рынков позволит снизить цены на продукты. Согласование законопроекта о розничных рынках находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет внесен в правительство и Госдуму. Об этом «Российской газете» сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он отметил, что за последние десять лет количество рынков сократилось в 5–6 раз, несмотря на интерес к ним со стороны людей и ведомства. Так, население ценит рынки за «колорит», а Минпромторг — за конкурентоспособность относительно сетевых магазинов и возможность фермерам реализовать свою продукцию.
«Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены. На рынках, конечно, разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции», — заявил он изданию.
Евтухов отметил, что в Москве стали появляться рынки «нового формата с большими фудкортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время», пишут "Известия".
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