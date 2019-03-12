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Минпромторг планирует заказать разработку полностью российского SSJ-100

12 марта 2019 13:50
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Минпромторг планирует заказать разработку полностью российского SSJ-100
SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ.

Министерство промышленности и торговли РФ планирует в этом году заказать разработку самолета SSJ-100 полностью из российских комплектующих, сказал замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Михаил Богатырев на совещании в Совете Федерации РФ по вопросам модернизации авиапарка.

"Сейчас согласовывается техническое задание на разработку полностью российского самолета SuperJet - 100 (SSJ-100) со 100% замещением (импортных комплектующих. - Прим. ТАСС), включая двигатели", - сказал Богатырев. По его словам, завершить его согласование планируется в первом полугодии этого года, а с момента утверждения техзадания на разработку потребуется четыре года, передает ТАСС.

Как добавил Богатырев, двигатель для SuperJet планируется разработать на базе двигателя ПД-14. В результате самолет будет импортозамещен вплоть "до трубопроводов". Сейчас двигатели ПД-14 планируется ставить на авиалайнер МС-21, идут испытания первого серийного образца, а также идут разработки вариантов с меньшей тягой.

SuperJet сейчас оснащается двигателями российско-французского производства SaM146, при эксплуатации которых авиакомпании столкнулись с нехваткой и длительными сроками поставки запчастей при поломках.

В 2018 году началась разработка модификации SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60%.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тысячи километров, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году, пишет newsru.com.

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