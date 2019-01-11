Минобороны предложило сбивать самолеты с пассажирами, нарушившие границу
11 января 2019 13:00
50
Минобороны России разработало проект постановления правительства, позволяющий сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу.
Подобные меры предложено предпринимать в случае, когда крушение самолета грозит экологической катастрофой, массовой гибелью людей или разрушением стратегических объектов. Экипаж воздушного судна будет неоднократно предупрежден российскими вооруженными силами.
В Совете Федерации отметили, что подобные законы действуют во многих государствах, пишет газета «Известия». Документ был разработан для устранения противоречий в существующем законодательстве – закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать гражданские воздушные суда, которые несут угрозу для населения или стратегических объектов, а постановление правительства РФ «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает такие действия в отношении самолетов с пассажирами на борту, пишет "ФедералПресс".
Сейчас проект находится на этапе межведомственного согласования.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
593
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
805
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
757
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
986
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
646
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1252
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1436
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1247
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1592
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1982
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2151
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3381
Мероприятия