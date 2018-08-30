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Минкомсвязи признало, что полностью заблокировать Telegram невозможно

30 августа 2018 09:48
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Минкомсвязи признало, что полностью заблокировать Telegram невозможно
Выходит, что все попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер изначально были обречены.

Заместитель министра цифрового развития Алексей Волин выступил с заявлением, что полная блокировка Telegram на территории России практически невозможна.

"Полностью сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить", - заявил Волин.

Волин пояснил отсутствие возможности блокировки мессенджера тем, что у Telegram есть предостаточное количество ресурсов, которые помогут обойти любые ограничения.

Выходит, что все попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер изначально были обречены. После изменений в политике конфиденциальности Telegram, РКН в очередной раз напомнил, что руководство мессенджера по-прежнему не передало ключи шифрования ФСБ.

В связи с этим, блокировка Telegram продолжается и будет пересмотрена лишь после выполнения требований регулятора, пишет ТАСС.
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