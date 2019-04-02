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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

2 апреля 2019 10:48
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
В 2021 году курс доллара составит 64 рубля.

Министерство финансов России прогнозирует ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к доллару в 2036 году, следует из подготовленного министерством и утвержденного правительством бюджетного прогноза РФ до 2036 года.
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля, пишет РИА Новости.
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Фото pixabay.com
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