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Минфин рассказал о целях изменения налоговой системы

28 марта 2018 09:52
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Минфин рассказал о целях изменения налоговой системы
Она позволит не только обелить экономику, но и расширить инвестиционные ресурсы, а также сократить число налоговых проверок и улучшить меры поддержки бедных.

Министерство финансов на расширенной коллегии подвело итоги работы за 2017 год и обрисовало цели на ближайшее время: это «настройка» налоговой системы, улучшение собираемости НДФЛ и других налогов, борьба с бедностью, пишет РБК.

Меры, принятые Минфином в прошлом году, — поддержка отраслей промышленности, укрепление бюджетной и финансовой дисциплины — позволили вернуть экономику к росту, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая коллегию. Для укрепления роста необходимо предпринимать новые усилия, указал он. «Мы говорили о перенастройке налоговой системы, с тем чтобы она лучше соответствовала текущим планам, потребностям экономики. Обсуждение всех этих вопросов должно быть продолжено», — заявил глава правительства.

Главная задача Минфина в ближайшее время — добиться ускорения экономического роста, что приведет к росту реальных доходов населения, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Росту экономики должна помочь настройка налоговой системы, которую власти обсуждают с прошлого года.

Силуанов в очередной раз подчеркнул, что изменения не приведут к росту общей налоговой нагрузки и будут направлены на создание справедливых конкурентных условий. Находиться в серой зоне бизнесу должно быть экономически невыгодно, объяснил он. Поэтому Минфин подготовил налоговые новации, которые предусматривают «увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда и, по оценкам министерства, позволят увеличить инвестиционные возможности экономики на процентный пункт ВВП». 1% ВВП за 2017 год — это более 900 млрд руб.

Глава Минфина не раскрыл детали предлагаемых Минфином налоговых новаций. Обсуждение мер по «донастройке» налоговой системы продолжается в режиме совещаний у президента, пояснил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. Ведомства представляют свои предложения и расчеты, рассказал собеседник РБК, окончательное решение будет приниматься в Кремле.

Внедрение новых технологий и меры по обелению экономики уже позволили повысить доходы бюджета без увеличения налоговой нагрузки — выросла собираемость НДС, налога на прибыль, акцизов и страховых сборов, подчеркнул министр на коллегии. Внедрение новых методов контроля продолжится, рассказал Силуанов, это позволит радикально сократить объем отчетности для бизнеса. «Соблюдение законодательства будет отслеживаться дистанционно, заранее предупреждая о возможных нарушениях», — заявил он. Когда вся информация о продажах появится в распоряжении налоговых органов (в частности, за счет онлайн-касс), «выходить на налоговые проверки нет необходимости».

Вслед за внедрением автоматизированной системы контроля за НДС Минфин хочет распространить аналогичную систему на контроль денежных потоков, например с помощью информации от банков, считает руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Количество налоговых проверок действительно может существенно уменьшиться, но какое-то их количество все равно останется: хотя многие схемы по уходу от налогов будут устранены благодаря таким автоматическим системам, что-то придется проверять прежними методами, например экономическую обоснованность расходов, говорит Зарипов.

Снижение уровня бедности — еще одна задача Минфина, для этого важно создать справедливую систему социальной помощи, основанную на принципах адресности и нуждаемости, считают в ведомстве. Система социальной поддержки нуждается в совершенствовании, согласилась глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «Система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета», — указала она. Необходимо также перенастроить налоговые меры социальной поддержки, подчеркнул Силуанов. «Сегодня, как показывает анализ, две трети налоговых преференций достаются людям с большим достатком, что несправедливо. Надо расширять адресную помощь, принципы которой мы начали использовать при предоставлении материнского капитала», — заявил он.

Возможно, Минфин имеет в виду отказ от некоторых налоговых льгот, которые сейчас распространяются на всех потребителей, чтобы направлять дополнительно собранные налоги на адресную поддержку нуждающимся, рассуждает Зарипов. Например, сейчас реализация ряда товаров (продовольственные, детские, медицинские) подпадает под льготную ставку НДС 10% вместо общей ставки 18%. Если убрать эту льготу, то можно не только упростить администрирование, но и получить источник финансирования адресной социальной поддержки, указывает он. По данным Минфина, в 2017 году цена пониженной ставки НДС по этим категориям товаров для федерального бюджета составила 528 млрд руб.

Методы, которые позволили значительно улучшить собираемость НДС, необходимо применять и к остальным налогам, а также страховым сборам, указал Силуанов. Особое внимание нужно уделить администрированию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов, считает министр.

Глава Минфина не пояснил, каким образом ФНС сможет отслеживать доходы граждан и улучшить администрирование подоходного налога. Речь может идти о планомерном введении контроля за соответствием между декларируемым доходом физических лиц, уплаченным ими налогом на доходы физических лиц и понесенными расходами, предполагает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. «Возможности электронного контроля за банковскими счетами граждан, в том числе за пределами РФ, а также над совершаемыми ими покупками (путем внедрения онлайн-касс) уже сейчас позволяют налоговым органам сопоставить задекларированные доходы с оборотами по счетам и понесенным расходам», — говорит Овеснов.

Это не значит, что инспекции будут автоматически исчислять гражданам налоги исходя из суммы потраченных средств, считает он. Но такие данные могут послужить основанием для проверки, налоговая может сделать вывод о неуплате работодателем страховых взносов или выявить схемы с серыми зарплатами, предполагает эксперт.

Повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% обсуждается как одна из мер по настройке налоговой системы. Вице-премьер Аркадий Дворкович на прошлой неделе заявил, что это «не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны». Окончательное решение примет президент, пояснил Дворкович. Идея повышения ставки НДФЛ принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову, пояснял РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства, Минфин и Минэкономразвития выступают против этой меры.
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