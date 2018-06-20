Минфин пересмотрит минимальные розничные цены на спиртное
20 июня 2018 08:58
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В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Это следует из документов службы, с которыми ознакомились «Известия». 16 мая документы были направлены производителям спиртного, сейчас ведомство собирает данные. Эксперты прогнозируют, что МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.
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