Минфин намерен продлить налоговые каникулы для самозанятых
24 января 2018 09:49
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Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года.
По действующему закону, для самозанятых в 2017 и 2018 годах действует нулевая ставка по НДФЛ и страховым взносам, пишут Ведомости. Формат налогообложения с 2019 года будет определен позже.
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К самозанятым относятся граждане, оказывающие услуги физлицам, но не зарегистрированные в качестве ИП. В частности, речь идет о домработницах, переводчиках и репетиторах.
К началу 2018 года документы для регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что расчет на легализацию самозанятых не оправдался, пишет ФедералПресс.
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