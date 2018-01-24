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Новости /  В стране  

Минфин намерен продлить налоговые каникулы для самозанятых

24 января 2018 09:49
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Минфин намерен продлить налоговые каникулы для самозанятых Расчет на легализацию самозанятых не оправдался.
Расчет на легализацию самозанятых не оправдался.

Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года.
По действующему закону, для самозанятых в 2017 и 2018 годах действует нулевая ставка по НДФЛ и страховым взносам, пишут Ведомости. Формат налогообложения с 2019 года будет определен позже.

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К самозанятым относятся граждане, оказывающие услуги физлицам, но не зарегистрированные в качестве ИП. В частности, речь идет о домработницах, переводчиках и репетиторах.
К началу 2018 года документы для регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что расчет на легализацию самозанятых не оправдался, пишет ФедералПресс.
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