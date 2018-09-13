Минэнерго предложило досрочно запустить субсидирование цен на бензин
13 сентября 2018 09:26
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Министерство энергетики России выступило с предложением досрочно запустить субсидирование цен на бензин — не с января 2019 года, а уже с октября этого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правительстве и одно из профильных министерств.
Отмечается, что надбавка позволит нефтяникам получать дополнительную выручку из бюджета. Она заменит тот объём, который компании могли бы заработать, отправляя бензин на экспорт, а не продавая его в России по низким ценам.
Согласно нынешним договорённостям, цены удерживаются на уровне мая этого года.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит риска роста цен на бензин с начала следующего года, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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