Минэкономразвития выступило против идеи запретить «дешевые сигареты»
14 июня 2018 12:21
Министерство экономического развития подготовило отрицательный отзыв на законопроект о запрете торговли сигаретами дешевле максимальной розничной цены (МРЦ). Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект подготовленного министерством отзыва.
Речь идет о законопроекте с поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», внесенном в Госдуму депутатами Сергеем Катасоновым (фракция ЛДПР) и единороссами Алексеем Веллером и Айратом Фарраховым. Документом предлагалось с 1 января 2019 года запретить продажу табачных изделий по ценам ниже МРЦ.
В министерстве считают запрет на продажу сигарет ниже максимальной розничной цены экономически нецелесообразным. Существенные различия в уровне доходов населения по регионам затрудняют реализацию товара по одной и той же цене, отмечают в ведомстве. Кроме того, как следует из проекта отзыва, данная инициатива снизит доступность легальной табачной продукции, что повлечет рост теневого рынка «и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет».
В ведомстве пришли к заключению, что существующий механизм с минимальными и максимальными розничными ценами на сигареты является гибким инструментом госрегулирования стоимости табачной продукции, способствующим в том числе снижению уровня ее потребления населением, пишет издание.
В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили «Коммерсанту» указанные в проекте отзыва тезисы. В Минздраве изданию заявили, что продолжают рассматривать законопроект вместе с представителями экспертного сообщества. В Минсельхозе и Минпромторге не ответили на запрос о комментарии, добавляет газета.
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