Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ
6 августа 2018 13:29
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Минэкономразвития предлагает учесть в тарифах ЖКХ размер увеличения НДС на два процента. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства, это нужно для того, чтобы состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось.
— Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния, — говорится в сообщении пресс-службы.
Примечательно, что услуги ЖКУ не подорожают — повысится лишь величина налога, включённого в платёж.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДС увеличивается с 18 до 20 процентов. Документ приняли в Госдуме 24 июля и одобрили в Совете Федерации 28 июля.
Фото: pixabay.com
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