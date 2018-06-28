Минэкономразвития обновило прогноз после санкций США и поручений Путина
28 июня 2018 10:36
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Средний курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. На конец года он составит 62 руб. за доллар. Об этом сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства, информацию подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с нынешним вариантом прогноза.
Правительство должно было подготовить обновленный прогноз социально-экономического развития еще в мае, однако не успело этого сделать. В пояснительной записке к поправкам в бюджет говорилось, что они не учитывают апрельское расширение антироссийских санкций США и задачи, которые в своем послании 1 марта поставил президент Владимир Путин. Как отметил источник, текущая версия прогноза учитывает все предложения, сделанные правительством, включая пенсионные реформы и повышение НДС, а также влияние последних санкций США, пишет РБК.
В действующем базовом сценарии Минэкономразвития заложен доллар по 64,7 руб. в 2018 году, однако министр экономического развития Максим Орешкин в июне уточнил, что по прогнозу МЭР средний курс доллара в этом году составит чуть более 60 руб. Сейчас доллар торгуется в районе 63 руб.
Инфляция по итогам июня должна составить 2,1%, а к концу года ускориться до 2,9–3,1%, рассказал источник (последние три месяца рост цен держится на уровне 2,4% в годовом выражении). При этом в 2019 году она может вырасти — пик придется на первый квартал, когда инфляция может достичь 4,5%. По итогу следующего года этот показатель составит 4,3%, отметил он.
Рост реальной заработной платы в 2018 году ожидается на уровне 6,3%, а в следующем году составит всего 1%, сказал он. Такое падение темпов обусловлено снижением экономической активности и ускорением инфляции, пояснил собеседник.
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