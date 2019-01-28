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Мэр Саратова накажет инициаторов "морозного" субботника учителей

28 января 2019 12:46
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Мэр Саратова накажет инициаторов
Ранее в соцсетях появились снимки того, как саратовские учителя в 20-градусный мороз расчищали улицы.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил провести служебную проверку после инцидента с уборкой снега учителями одной из городских школ. По его словам, решение по ситуации будет принято в понедельник, а "виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности".

— Руководитель учреждения пояснила, что коллектив добровольно вышел убрать прилегающую территорию в свободное от уроков время. Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию, — цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.

Глава города отметил, что о ситуации узнал из СМИ.

Напомним, ранее в соцсетях появились снимки того, как саратовские учителя в 20-градусный мороз расчищали улицы от снега. Педагогам для этого вручили лопаты и мешки для сбора листвы. Позже в администрации города уточнили, что из-за непогоды 25 и 26 января занятия отменили, но у педагогов эти дни оставались рабочими. Поэтому было решено отправить их на подмогу к коммунальщикам, которые не справлялись с последствиями снегопада, пишет Лайф.

Фото: © Twitter/ Папа дирекшионера‏ 


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