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Мексика потребовала у Испании извинения за завоевание 500 лет назад

26 марта 2019 09:11
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Мексика потребовала у Испании извинения за завоевание 500 лет назад
В правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания.

Как пишет газета El Pais, президент настаивает на необходимости признать имевшие место, с точки зрения мексиканских властей, нарушения 500-летней давности.

По мнению Лопеса Обрадора, принесение извинений за преступления против коренных народов является единственной возможной формой для достижения полного примирения.

В правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания, так как считают, что «прибытие испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений», пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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