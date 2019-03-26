Мексика потребовала у Испании извинения за завоевание 500 лет назад
26 марта 2019 09:11
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания.
Как пишет газета El Pais, президент настаивает на необходимости признать имевшие место, с точки зрения мексиканских властей, нарушения 500-летней давности.
По мнению Лопеса Обрадора, принесение извинений за преступления против коренных народов является единственной возможной формой для достижения полного примирения.
В правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания, так как считают, что «прибытие испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений», пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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