МегаФон отменил плату за входящие звонки по России
1 сентября 2018 12:43
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С сегодняшнего дня, 1 сентября, МегаФон отменяет плату за входящие звонки в поездках по России, пишет ТАСС.
Нововведение доступно на всех тарифах для физических лиц, а также для корпоративных клиентов. Об этом рассказал директор компании по маркетингу на массовом рынке Александр Фетисов в разговоре с ТАСС.
Ранее об аналогичном изменении сообщали и представители Билайна, МТС и Tele2.
Кажется, ФАС всё-таки добилась своего и смогла заставить операторов «Большой четверки» отменить роуминг по России.
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