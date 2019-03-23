Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
23 марта 2019 11:30
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Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
С целью актуализации документа и систематизации правового регулирования в разработке обновленной версии примут участие Министерство экономического развития, а также заинтересованные госорганы и экспертные организации.
В конце февраля Медведев поручил ведомствам до 1 мая текущего года проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению, пишут "Известия".
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