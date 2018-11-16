Медведев одобрил временный ввоз в ДФО иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС
16 ноября 2018 09:58
103
Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и вице-премьера Юрия Трутнева сделать необязательной установку системы аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили.
«Давайте еще раз это проанализируем, и в целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории других территорий ДФО… Пусть такой временный порядок будет подготовлен», — цитирует Медведева ТАСС.
С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.
На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привело к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.
Уже летом 2017 года сообщалось, что автомобилисты в Приморском крае начали испытывать трудности с использованием системы ГЛОНАСС, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
310
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
302
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
792
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
858
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
832
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
866
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
720
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1145
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1507
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1566
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2698
Мероприятия