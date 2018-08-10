Медведев не исключил уголовного преследования за увольнение пожилых работников
10 августа 2018 12:34
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За увольнение пожилых сотрудников работодатель может быть привлечён не только к административной, но и к уголовной ответственности. Введение таких поправок в законодательство не исключил премьер-министр России Дмитрий Медведев, обсуждая с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае вопросы повышения пенсионного возраста.
— Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жёсткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников, — заявил Медведев.
В то же время председатель правительства отметил, что даже в случае ужесточения ответственности в каждом отдельном случае нужно будет разбираться. В качестве примера Дмитрий Медведев привёл нормы законодательства, которые запрещают увольнять женщину, находящуюся в декрете.
— Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально, — считает премьер.
Как сообщал Лайф, правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста, по данным разработчиков закона, позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
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