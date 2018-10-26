Медики рассказали о последствиях использования мобильных гаджетов
26 октября 2018 11:25
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Медики рассказали РИА "Новости", развития каких болезней можно ожидать от постоянного использования гаджетов. По словам специалистов, если своему смартфону или планшету уделять много часов в день, может развиться мышечная гипотрофия, а также проблема сухого глаза и близорукость.
По словам доцента кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Ирины Лещенко, человек, у которого перед лицом гаджет, моргает три-пять раз в минуту, а должен 15–17 раз. Из-за этого развивается постоянное ощущение песка в глазах, что называется синдромом сухого глаза. Помимо этого длительное использование гаджетов ведёт к близорукости.
— Мы стали обращать внимание, что раньше близорукость появлялась лет до 18, когда идёт рост организма, а теперь мы нередко видим, что люди уже закончили вуз и они приходят, а у них впервые развивается близорукость. Раньше такого не было. С чем это связано? С тем, что гаджеты теперь присутствуют 16–18 часов ежедневно, — цитирует агентство Лещенко.
Нередко человек смотрит на экран смартфона в неудобном положении, что приводит к нарушениям осанки — кифозу, сколиозу и сутулости, а также неврологическим проблемам защемления нервов в шейном отделе позвоночника. Единственный плюс гаджетов в том, что печать на клавиатуре развивает мелкую моторику.
— Сейчас проблема в том, что дети не занимаются никаким спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия — это бич нашего времени. А потом присоединяются все остальные проблемы — дети становятся диспластичными, слабыми. Происходит мышечная гипотрофия, — рассказал травматолог-ортопед Сергей Дедов.
Член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков успокоил, что использование смартфонов никак не влияет на развитие онкологических заболеваний, это не подтверждают международные исследования.
Фото pixabay.com
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