Мария Захарова: Запад проявил агрессию в момент трагедии в России
27 марта 2018 10:23
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, на словах выразив слова поддержки, на деле решили проявить «ничем не обоснованную агрессию».
Об этом она написала в Фейсбук. «Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», – сообщила Мария Захарова.
Ранее в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» официальный представитель МИД заявила, что Москва даст ответ каждой стране, выславшей российских дипломатов. По словам Марии Захаровой, сложившаяся ситуация является «абсолютно тотальной и уже никем не скрываемой настоящей русофобской кампанией». Она также добавила, что Лондон не предоставил странам Запада никакой информации по «делу Скрипаля».
В понедельник США, Канада, ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Венгрия, прибалтийские государства, а также Украина приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Однако среди стран ЕС, которые отказались высылать дипломатов, числятся Австрия, Болгария, Кипр и Португалия, передает Радио Маяк.
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