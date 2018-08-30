Майнеры просят присвоить им статус самозанятых
30 августа 2018 12:57
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Российская майнинговая компания «КриптоЮнисервис» обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением присвоить майнерам статус самозанятых, пишет "ФедералПресс".
По мнению авторов письма, специфика деятельности майнеров позволяет использовать такой механизм их легализации. Для этого им необходимо дать возможность конвертировать криптовалюту в рубли с вычетом специального налога в размере 3–5 %.
Они считают, что такая мера создаст «благоприятный фон для развития новых технологий» и принесет дополнительные налоговые отчисления в бюджет.
Глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельгин отметил, что в этой модели налогообложения могут принять участие и другие игроки рынка.
По словам Щельгина, при реализации инициативы бюджет страны получит десятки миллиардов.
«Инициатива обсуждалась в ассоциации, – приводит его слова Парламентская газета. – При заинтересованности со стороны правительства, безусловно, детали ее будут дополнительно обсуждаться в соответствующих комитетах по майнингу в ассоциации».
Фото pixabay.com
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