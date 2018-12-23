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Новости /  В стране  

МВД решило взять на себя пожарный надзор

23 декабря 2018 11:21
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МВД решило взять на себя пожарный надзор
Согласно подготовленным поправкам в законодательство, полиция расширит свои полномочия в августе 2019 года.

Министерство внутренних дел России предложило передать ему функции контроля противопожарной безопасности. Об этом сообщили на правительственном портале.

Согласно опубликованным данным, соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. Они должны вступить в силу в августе 2019 года. Сейчас идёт их общественное обсуждение.

Сейчас функции пожарного надзора выполняет МЧС. Полностью ли их передадут правоохранителям, не уточняется, пишет Лайф.

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