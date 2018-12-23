МВД решило взять на себя пожарный надзор
23 декабря 2018 11:21
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Министерство внутренних дел России предложило передать ему функции контроля противопожарной безопасности. Об этом сообщили на правительственном портале.
Согласно опубликованным данным, соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. Они должны вступить в силу в августе 2019 года. Сейчас идёт их общественное обсуждение.
Сейчас функции пожарного надзора выполняет МЧС. Полностью ли их передадут правоохранителям, не уточняется, пишет Лайф.
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