МВД поможет почтальонам охраной
12 ноября 2018 16:06
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Почта России и МВД бьют тревогу: почтальоны всё чаще становятся жертвами преступников. За последние месяцы в разных регионах России налётчики и грабители похитили у них миллионы рублей. Во время таких нападений почтальоны получают раны и даже гибнут. Чтобы справиться с этой бедой, Почта России и МВД готовят специальную совместную программу. Почтальоны будут проходить обучение по обращению с оружием в специальных учебных центрах при Росгвардии и самой Почты России, в которой существует служба почтовой безопасности.
— Последние события заставили ФГУП "Почта России" вместе с МВД начать разработку так называемой дорожной карты по предотвращению нападений на почтальонов, — рассказывает собеседник Лайфа в МВД.
Как отмечают полицейские, на протяжении последних нескольких лет регистрируется от 10 до 20 нападений в год на почтальонов и на отделения почтовой связи. Чаще всего это происходит на так называемом маршруте почтальона, в сельской и удалённой от крупных населённых пунктов местности. От нападений бандитов не спасает даже служебное оружие, которым обеспечиваются работники почты.
По данным МВД РФ, за 2017 год было раскрыто более 20 нападений на отделения почтовой связи, почтальонов, автотранспорт ФГУПа и задержано более пятидесяти злоумышленников.
В службе почтовой безопасности, подразделения которой есть в большинстве региональных филиалов Почты России, работает более 500 вооружённых сотрудников. Они охраняют 42 тысячи почтовых отделений, многие из которых расположены в отдалённых населённых пунктах, куда сотни тысяч людей ежемесячно приходят за своими пенсиями. Сколько из почти 350-тысячной армии почтовых работников вооружены для отражения бандитских нападений, точно не известно.
Почтальоны вооружены по распоряжению правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление "Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными средствами работников организаций Федеральной почтовой связи".
Согласно постановлению правительства, начальник узла почтовой связи или почтамта, перевозящий почтальон-водитель и начальник почтового вагона вооружены служебными 9-миллиметровыми пистолетами ИЖ-71, П-96С и револьвером РСЛ-1. Кроме того, они получат огнестрельное оружие нелетального действия "Оса" или "Макарыч", стреляющие резиновыми пулями. Почтальоны обзаведутся и бронежилетами, механическими распылителями, аэрозольными и другими устройствами, снаряжёнными слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами и искровыми разрядниками.
Почтальоны будут учиться обращаться с оружием в специальных учебных центрах при Росгвардии и самой Почты России.
Оружие дадут почтальонам, которые выполняют задачи по охране почтовых отправлений и денег. По данным сайта russia.trud.com, по профессии почтальон в России открыто более 900 вакансий. Для 73,5% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 5900–11 200 руб., 14,6% объявлений с зарплатой 11 200–16 500 руб и 6,1% — с зарплатой 600–5900 руб.
Смогут работать почтальонами и желающие пройти альтернативную службу.
"Молодых людей ждут специальности почтальонов, операторов связи, грузчиков и водителей. Срок обязательной альтернативной службы составляет 21 месяц, в период которой работнику выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска, оплачиваемые больничные и организуется необходимое обучение", — говорится на официальном сайте ФГУПа.
— Нельзя исключать вероятности того, что кому-то из призванных на альтернативную службу в подразделения ФГУПа придётся пройти обучение по обращению со служебным или гражданским оружием, если он будет направлен работать почтальоном по доставке пенсий и ценных грузов, —сообщил Лайфу источник в ФГУП "Почта России".
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