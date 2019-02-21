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МВД получит доступ к данным о здоровье водителей

21 февраля 2019 12:41
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МВД получит доступ к данным о здоровье водителей
В Минздраве сочли, что это не нарушает врачебную тайну.

Минздрав будет обмениваться с МВД информацией о здоровье водителей. МВД будет знать, кому запрещено управлять автомобилем по медицинским показателям.

МВД будет получать информацию от Минздрава о водителях, которым запрещено управлять автомобилем по медицинским показаниям. Наиболее актуальной будет информация об алкоголизме и наркомании. Паспорт проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» опубликован на сайте правительства, пишет "ФедералПресс".

Правоохранительные органы будут получать информацию обо всех показаниях, которые запрещают вождение авто. На основании этого будет приниматься решение о выдаче водительских прав. Крайний срок реализации проекта – 31 декабря 2024 года.
До этого создать такую систему обмена данным предлагали до конца 2020 года.

Законопроект начали разрабатывать еще в ноябре 2018 года. Ведомства не могли прийти к согласию, поскольку Минздрав считал, что такой обмен нарушает врачебную тайну. В МВД утверждали, что запрашиваемые сведения не будут иметь прямого отношения к здоровью людей, пишет РБК.

Фото: pixabay.com
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