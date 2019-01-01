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МРОТ с 1 января увеличится до 11 280 рублей

1 января 2019 12:48
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МРОТ с 1 января увеличится до 11 280 рублей
В 2018 году МРОТ повышался дважды: с 1 января он был установлен в сумме 9 тысяч 489 рублей, с 1 мая — 11 тысяч 163 рубля.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года увеличится до 11 280 рублей. Как пишет ТАСС, он будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

— Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2019 году составят 5 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 1,4 млрд рублей, реальный сектор экономики — затраты оцениваются в размере 13,7 млрд рублей. Повышение МРОТ затронет 3,7 млн работников, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики России.

В 2018 году МРОТ повышался дважды. С 1 января он был установлен в сумме 9 тысяч 489 рублей, с 1 мая — 11 тысяч 163 рубля.

Повышение минимального размера оплаты труда затронуло 3,7 миллиона работников. В том числе 2,2 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений, пишет Лайф.

pixabay.com

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