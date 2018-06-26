МГУ и СПбГУ попросили у Медведева денег на зарплаты преподавателям
26 июня 2018 09:59
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Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить им больше денег на зарплаты преподавателям. Об этом Садовничий рассказал в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».
«Мы обратились с Николаем Михайловичем Кропачевым к председателю правительства и описали эту проблему, что да, мы выполняем указ президента и будем выполнять, но мы считаем, что нам требуется дополнительная государственная поддержка, с тем чтобы мы могли в меньшей степени использовать внебюджетные средства, а использовать их на развитие, на покупку оборудования, на другие проблемы», — сказал ректор МГУ.
Письмо уже дошло до главы правительства, оно находится «в работе», и на нем уже «есть виза председателя правительства», заверил Садовничий.
Ректор МГУ отметил, что в его вузе средняя зарплата профессорско-преподавательского состава достигает 136 тыс. руб., что в два раза превышает уровень средней зарплаты по Москве. Тем самым, подчеркнул Садовничий, вуз выполняет президентский майский указ, в котором оговаривался комплекс мер по увеличению довольствия преподавателей.
По его словам, из-за недостатка бюджетного финансирования деньги на зарплаты идут из внебюджетных источников университета, поскольку в Москве установлена высокая планка зарплат. Такая же ситуация с зарплатами, заверил Садовничий, наблюдается и в СПбГУ.
МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ являются ведущими российскими вузами. В международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings МГУ занял 90-е место, СПбГУ — 235-е место (второй результат среди российских вузов). Их деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Финансирование университетов осуществляется за счет средств бюджета страны и других не запрещенных законодательством источников.
В марте РБК сообщал о резком росте зарплат некоторых категорий бюджетников в преддверии президентских выборов. Сотрудники МГУ отмечали, что в конце февраля им выдали «необычайно высокую зарплату». О повышении довольствия сообщили и сотрудники других вузов.
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