Леонардо Ди Каприо выступил в защиту косаток в "китовой тюрьме" в Приморье
27 февраля 2019 13:49
114
Актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае.
"Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманной добычи косаток и белух в России", - написал актер.
В петиции, которую подписали уже более 880 тысяч человек, говорится, что косаток следует выпустить в естественную для них среду обитания, а белух нужно передать ответственным лицам, которые будут их кормить, проведут их реабилитацию и выпустят в естественную среду обитания, когда они будут к этому готовы. Авторы обращения отмечают, что, по мнению экспертов, животные могут умереть, если их будут и дальше содержать в центре.
Судьбой косаток и белух в середине декабря обеспокоилась актриса, модель и зоозащитница Памела Андерсон. На сайте своего фонда она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, косаток и белух для экспорта в Китай и их использование в океанариумах. Также спасти животных попросил сын исследователя Жака-Ива Кусто, французский океанограф Жан-Мишель Кусто.
В итоге президент РФ Владимир Путин дал Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями поручение решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки, в срок до 1 марта. Глава государства также поручил Генпрокуратуре до 1 ноября провести проверку в отношении законности использования морских млекопитающих, в частности, тех, которые находятся в бухте Средняя.
Согласно перечню поручений, правительству предстоит проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в российской законодательство, чтобы определить особенности добычи и использования морских млекопитающих. Также предстоит установить требования к содержанию добытых животных. Первый доклад об этом премьер-министр Дмитрий Медведев должен представить до 25 июля. Затем правительство будет отчитываться о ходе работы раз в шесть месяцев.
"Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре, - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства".
Песков заметил, что ситуация с млекопитающими, содержащимися в центре передержки в бухте Средняя в Приморье, "достаточно резонансная" и "сложная". Кроме того, "все экологи признают, что животным там очень плохо и есть угроза гибели", добавил он. Пресс-секретарь также признал, что в российском законодательстве нет прямого запрета на ловлю таких животных и их продажу, но условия, в которых содержатся животные, "не являлись и не являются подходящими для еще молодых, растущих особей этого вида".
В Минприроды РФ заявили, что намерены действовать согласно поручению президента, получив заключение ученых по состоянию животных, а после организовать их транспортировку с помощью специальных судов и морского флота.
5 ноября прошлого года сообщалось о массовом вывозе из бухты Средняя краснокнижных косаток и белух, которых отлавливали и грузили кранами в транспортные емкости для перевозки. По мнению экологов, срочная эвакуация содержащихся в неволе животных была связана с проверками прокуратуры и других контролирующих ведомств. Она прошла как раз за день до начала одной из проверок.
Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) обещала проследить за судьбой млекопитающих. 24 декабря с животных был снят арест. Зоозащитники выразили опасение, что после этого косаток и белух могут вывезти контрабандисты, чтобы продать их в иностранные океанариумы.
В середине ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ): 12 косаток и 90 белух были выловлены для последующей перепродажи в океанариумы, хотя разрешение давалось на ловлю этих китообразных "для культурно-просветительских целей". Несколько млекопитающих были слишком ослабленными и погибли. Выяснилось, что почти все морские животные являются детенышами, хотя отлавливать молодняк белух и косаток закон не разрешает.
24 января в российском отделении международной экологической организации Greepeace заявили, что животным грозит смертельная опасность: состояние кожных покровов большинства косаток изменилось и некоторым из них требуется медицинская помощь.
В начале февраля Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о жестоком обращении с животными, пишет newsru.com.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
548
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
596
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1294
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1112
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1008
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1165
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
468
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1016
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
731
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2771
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2464
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2724
Мероприятия