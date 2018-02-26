Курс доллара опустился до рекордно низкой отметки с начала февраля
26 февраля 2018 13:41
183
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 60 копеек и составил 55,92 рубля. Впервые со 2 февраля он опустился ниже отметки 56 рублей.
Курс евро упал на 68 копеек и составил к открытию торгов 68,95 рубля, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
508
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
452
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
940
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
674
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
719
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2068
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1333
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
617
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3745
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2152
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2593
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2490
Мероприятия