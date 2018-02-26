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Курс доллара опустился до рекордно низкой отметки с начала февраля

26 февраля 2018 13:41
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Курс доллара опустился до рекордно низкой отметки с начала февраля
Он опустился ниже отметки 56 рублей.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 60 копеек и составил 55,92 рубля. Впервые со 2 февраля он опустился ниже отметки 56 рублей.

Курс евро упал на 68 копеек и составил к открытию торгов 68,95 рубля, пишут "Известия".


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