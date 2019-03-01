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Куклачев дал советы по общению с кошками

1 марта 2019 11:58
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Куклачев дал советы по общению с кошками
Также артист дал несколько рекомендаций относительного того, как правильно выбрать питомца.

Заслуженный артист России в День кошек, который по традиции празднуют в России 1 марта, рассказал россиянам, как порадовать своего питомца в этот день.
«Чтобы порадовать кошку в этот праздничный день, самое главное, что я всегда советую — кошке не мешать, это главная радость для нее», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Вместе с тем артист добавил, что животное нужно гладить хотя бы 5–10 минут в день, чтобы поучить от нее взамен огромное количество любви и положительных эмоций.

Также Куклачев дал несколько рекомендаций относительного того, как правильно выбрать питомца в приюте или у заводчика. По его словам, нужно понимать, что не вы выбираете кошку, а она вас. Поэтому сначала нужно поиграть со всеми животными и оценить, какое из них тянется к вам само.

«То животное, которое пойдет к вам — вы сами почувствуете эти незримые флюиды любви, которые вас соединят друг с другом на долгие годы. Мой совет в выборе — выбирать не глазами, а душой и сердцем», — сказал он, добавив, что в таком случае питомец будет с хозяином «на одной волне».

Ранее в феврале британские ученые выяснили, что психологические черты и привычки человека отражаются на состоянии здоровья питомца и его характере. Оказалось, что питомцы полных людей копировали своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса, пишут "Известия".

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