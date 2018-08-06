Крымский мост обновил рекорд суточного трафика автомобилей
6 августа 2018 13:15
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На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика. В воскресенье, 5 августа, по нему проехали свыше 32 тыс. машин в обе стороны, в том числе 19 тыс. авто в сторону полуострова, сообщает «РИА Новости Крым».
Прежний максимум зафиксировали 15 июля, когда по мосту проехали 31,5 тыс. автомобилей.
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны
Отмечается, что с начала августа среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту превысила 28 тыс. транспортных средств. Это почти на 15% выше среднесуточного трафика июля.
Менее чем за три месяца с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали почти 1,6 млн транспортных средств в обе стороны. Это на 20% больше, чем перевезла Керченская паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год.
Крымский мост является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 км.
Строительство объекта внесло большой вклад в развитие региона. По словам главы республики Сергея Аксенова, в первом полугодии 2018 года турпоток в Крым увеличился более чем на треть, полуостров за этот период посетили около 2 млн человек, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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