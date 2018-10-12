Космонавты Овчинин и Хейг после аварии «Союз-ФГ» провели ночь в медсанчасти
12 октября 2018 09:17
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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг после аварии ракеты «Союз-ФГ» провели ночь в Центральной медсанчасти 91 города Байконур под наблюдением врачей.
Сейчас члены экипажа «Союза МС-10» чувствуют себя хорошо и готовы вылететь в Москву, противопоказаний к новым полетам у них нет, сообщил ТАСС замглавы Федерального медико-биологического агентства Вячеслав Рогожников. По его словам, Овичнина и Хейга доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.
Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в степи Казахстана, состояние космонавтов не вызывает опасений. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.
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