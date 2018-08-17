Я нашел ошибку
Главные новости: 
Visa предъявит новые требования к банкоматам в России
Visa предъявит новые требования к банкоматам в России
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
В Самаре на
В Самаре на "Прогрессе" началось производство последней ракеты "Союз" с украинскими компонентами
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы Мошенник разместил предложение в Интернете.
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы
Россиян хотят перевести на новые сим-карты Размер затрат оценивается в 83,2 млрд рублей.
Россиян хотят перевести на новые сим-карты
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе Градостроительного совета
В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе Градостроительного совета
Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
сегодня  Пятница, 17 августа, 11:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/08:
USD 66.89
0.51
EUR 76.06
0.83
Искать
Новости /  В стране  

Компания Google призналась в слежке за пользователями

17 августа 2018 09:18
90
Компания Google призналась в слежке за пользователями Речь идет о случаях, когда пользователи выключают соответствующую функцию на своих смартфонах.
Речь идет о случаях, когда пользователи выключают соответствующую функцию на своих смартфонах.

Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей.

Речь идет о случаях, когда пользователи выключают соответствующую функцию на своих смартфонах, передает «Газета.ру». Ранее в справке на сайте Google говорилось, что «места, которые вы посещаете, больше не сохраняются» в памяти аккаунта, если история местоположений пользователя не активна.

Позже Google изменила этот пункт, пояснив, что некоторые данные о местоположении пользователя могут сохраняться при использовании сервисов «Поиск» и «Карты», передает «Федеральное агентство новостей».

Несколько сотен сотрудников Google ранее подписали петицию против запуска в Китае поисковой интернет-системы со встроенной цензурой ряда сайтов, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
504
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1048
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
805
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1424
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1215
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1237
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
607
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
432
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1803
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1812
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3447
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2576
Весь список

Мероприятия
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
Фестиваль «Пластилиновый дождь-2018» откроется в Самаре 22 августа
В эти выходные улица Куйбышева вновь станет пешеходной: жителей и гостей города ждет культурно-развлекательная программа
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда