Компания Google призналась в слежке за пользователями
17 августа 2018 09:18
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Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей.
Речь идет о случаях, когда пользователи выключают соответствующую функцию на своих смартфонах, передает «Газета.ру». Ранее в справке на сайте Google говорилось, что «места, которые вы посещаете, больше не сохраняются» в памяти аккаунта, если история местоположений пользователя не активна.
Позже Google изменила этот пункт, пояснив, что некоторые данные о местоположении пользователя могут сохраняться при использовании сервисов «Поиск» и «Карты», передает «Федеральное агентство новостей».
Несколько сотен сотрудников Google ранее подписали петицию против запуска в Китае поисковой интернет-системы со встроенной цензурой ряда сайтов, пишут "Известия".
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