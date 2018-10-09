Компании хотят обязать оплачивать тренажёрку для сотрудников
9 октября 2018 09:32
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Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам занятия в тренажёрных залах, пишет РИА "Новости".
Законодатель напомнил, что Минздрав выразил готовность поддержать введение налогового вычета для россиян, занимающихся фитнесом. Свищев назвал эту идею "актуальной и своевременной".
— В качестве дополнения к данной законодательной инициативе прошу рассмотреть возможность введения нормы, устанавливающей обязанность крупных компаний (более 250 человек) выделять средства на организацию занятий спортом и физической культурой для своих сотрудников. Данная мера позволит стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом, — заявил парламентарий.
Фото pixabay.com
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