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Коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина после трех лет просьб

14 марта 2019 12:16
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Коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина после трех лет просьб
Памятник должен быть открыт к 9 мая 2019 года.

Художественный совет мэрии Новосибирска утвердил компромиссное решение и одобрил установку памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ. Об этом сообщил РИА "Новости" глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

"Художественный совет согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ. Из присутствующих 11 проголосовали "за", трое были против и один воздержался. Вопрос окончательно решен", - сказал он, уточнив, что памятник должен быть открыт к 9 мая 2019 года.

Глава худсовета Александр Ложкин, слова которого приводит РБК, отметил, что установка памятника на территории обкома партии не противоречит правилам благоустройства и застройки территорий, а также не затрудняет движение общественного транспорта.

Как передает "Интерфакс" , в проекте, представленном на заседании худсовета, указано, что трехметровый памятник будет окружать кирпичная стена с колоннами. Также планируется возвести подиум из гранитных плит. На площадке с памятником установят круглосуточное видеонаблюдение и прожекторное освещение.

Денисюк рассказал, что областная организация КПРФ взяла на себя финансовые обязательства в размере около 1 миллиона рублей по благоустройству и круглосуточному наблюдению территории, где будет установлен бюст. Он заявил, что "частное подворье - не место для генералиссимуса", но признал, что инициаторы были вынуждены пойти на компромисс, так как худсовет отказался устанавливать бюст в любом общественном месте.

Инициативная группа жителей Новосибирска активно добивается установки памятника Сталину с лета 2016 года. Первоначально его планировалось установить в сквере Героев Революции, однако тот же худсовет не утвердил проект. Позднее предлагалось установить памятник либо на аллее Красного проспекта вблизи стелы героям Великой Отечественной войны, либо около Дома культуры им. Октябрьской революции, однако эта идея также не нашла поддержки у властей.

При этом в Новосибирске уже есть один бюст Сталина, установленный на частной территории на перекрестке улиц Инюшенская и Морозова. Его автором, по данным СМИ, является некий анонимный экскаваторщик, отреставрировавший голову советского вождя, найденную на одном из складов.

9 ноября 2018 года художественный совет Новосибирска решил, что установка бюста Сталина в общественном месте вызовет отрицательную реакцию и будет провоцировать акты вандализма. Общественные обсуждения в октябре 2018 года показали, что горожане относятся к установке памятника Сталину неоднозначно: 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, около сотни новосибирцев приняли участие в митинге против монумента.

"Установка памятника Сталину - глумление над памятью миллионов жертв сталинского террора и - людей, чьи судьбы были искалечены", - заявил организатор митинга, координатор новосибирского отделения "Мемориала" Александр Рудницкий. В "Мемориале" уверены, что возведение нового памятника Сталину незаконно, так как в Новосибирске запрещена установка памятников, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность.

Тогда же инициативной группе отказали в установке памятника Сталину возле Дома офицеров в центре Новосибирска в связи с его предстоящей масштабной реконструкцией и предложили учесть "противоречивую" роль Сталина в истории страны. В итоге сталинисты согласились установить бюст на территории обкома КПРФ, пишет newsru.com.
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